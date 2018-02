Slutt på Nordsjøfestivalen

Nordsjøfestivalen som har skapt liv og røre en helg i august i Elnesvågen i Fræna, kan være historie. Elnesvågen Småbåtforening skriver i en pressemelding at det er fritt frem hvis andre vil ta over ansvaret for festivalen som har eksistert siden 2004.