Slukker bål på Spjelkavikneset

Ålesund brannvesen er ute for å slukke et bål på Spjelkavikneset. Brannvesenet får bistand fra Volsdalen stasjon med båt og håndpumpe for å slukke, skriver 110-sentralen på Twitter. Før helgen innførte brannsjefen forbud mot bruk av åpen ild utendørs i Giske-, Haram- og Ålesund kommune. Mange dager uten nedbør, kombinert med kulde og vind, har gjort gress- og lyngbrannfaren stor, derfor gjelder forbudet frem til situasjonen har endret seg.