Skjulte verdiar i utlandet

Skatteetaten ber om at dei som har skjulte verdiar i utlandet, skundar seg å søke om frivillig retting, for å unngå straff. Siste frist er 30. september. I første halvdel av 2017 har 26 personar kontakta Skatt Midt-Noreg for å ordne opp.