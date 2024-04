Skal ta stilling til helseplattforma

Legeforeininga meiner det inneber ein for høg risiko å innføre Helseplattforma ved sjukehusa her i fylket no.

Dei ber difor styret i helseføretaket om å utsette innføringa.

Styret i Helse Møre og Romsdal tar i dag stilling til om dei skal halde fram eller utsette å ta i bruk det omstridde journalsystemet.