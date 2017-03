Skal spare sykehusinnleggelser med nytt legesenter

Legevakta i Ålesund flytta i dag inn i nye lokaler, bare et steinkast unna de gamle. For brukerne blir det nye og bedre lokaler, men nå kan pasientene også bli lagt inn for observasjon og aktiv behandling.

De som skal jobbe der vil ta i bruk ny teknologi i pasientbehandlingen.

– Dette blir veldig kjekt. Vi er også positive til systemene vi nå har fått, som medisinrommet og monitorene våre, sier Torill Aarskog Skorpen, som jobber som avansert klinisk sykepleier ved legevakten.

Overvåker med mobil

Det nye legesenteret har tatt i bruk mye ny teknologi, som tildeling av medisin til pasientene og overvåking av pasienter via mobil, men de som jobber her skal alltid være på vakt.

Torill Aarskog Skorpen jobber som avansert klinisk sykepleier ved den nye legevakta. Foto: Alf Jørgen Tyssing / NRK

– Det vi må passe på, og som det er viktig å få frem, er at dette ikke skal være en erstatning for det kliniske blikket, sier Skorpen

I formmiddag var det enda en del som ikke var på plass til åpningen i ettermiddag, men de regner med at pasientene som kommer til legevakten vil merke lite til de store forandringene.

– Med ny legevakt får vi flere undersøkelsesrom. Vi har bedre skjermingsmuligheter, vi har fått en indre ventesone der vi kan hente inn pasienter og vi har hevet sikkerheten for de ansatte, forteller Torfinn Vingen, virksomhetsleder ved legetjeneste og akutt helseberedskap.

Skal være minst like god

Fagsjef ved legevakten, Karsten Vingen, inspiserer de nye rommene på ØHD-avdelingen. Foto: Alf Jørgen Tyssing / NRK

Sengeavdelingen er enda tom, men det er den som vil være det nye tilbudet til brukerne fra de åtte kommunene som tilhører den interkommunale legevakta i Ålesund.

– Pasienter som har de diagnosene kan bli innlagt på denne øyeblikkelig hjelp døgnenhet-avdelingen, for behandling og observasjon. Målsettingen er å spare sykehusinnleggelser, og at tilbudet de får skal være minst like godt som det de hadde fått på sykehuset, forteller Karsten Vingen, fagsjef ved legevakten.

Overgrepsmottaket flytter etter på onsdag.