Skal på synfaring i dag

Ørsta kommune vil i dag reise til Årsetdalen for å undersøke jordraset som gjekk seint i går kveld. – Massebassenget har gjort jobben sin, så ingen bustadar blei ramma. Men det vil vere behov for å tømme bassenget, seier assisterande rådmann Eldar Øye. Han opplyser at kommunen allereie har undersøkt området, men at det vil bli gjort ei ny synfaring når det lysnar skikkeleg.