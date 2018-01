Sjekker gassbeholder

Molde brannvesen er ute på bistand i forbindelse med uklarheter omkring en gassbeholder i et bygg nord for sentrum i Molde. Gassbeholderen er evakuert ut av bygningen og brannvesenet skal ha kontroll på situasjonen, sier brannmester Kjetil Iversen. Årsaken til aksjonen var usikkerhet omkring resultatet av et kjemiforsøk, melder 110-sentralen på Twitter.