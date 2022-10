Sigrid må avlyse

Artisten Sigrid fra Ålesund må avlyse turnéavslutningen i USA. Det skriver VG. Sigrid skriver selv på Instagram at hun mistet stemmen under den nest siste konserten sin i Los Angeles torsdag kveld. Dermed må hun avlyse den siste konserten som skulle ha vært i San Diego. – Jeg beklager til alle som hadde skaffet seg billetter, jeg hadde virkelig sett frem til dette. Jeg vil dere skal vite at jeg ikke tar dette lett, skriver hun på Instagram.