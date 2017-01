Senterpartiet roser Arbeiderpartiet

Lokale Senterpartipolitikere gleder seg over at Arbeiderpartiet vil si nei til tvangssammenslåing av kommuner her i landet. Ålesundspolitiker Kirsti Dale gir honør til Arbeiderpartiet for standpunktet deres. Dale mener bruk av store ressurser i sammenslåingsprosessene ikke bør hindre snuoperasjoner i saka: