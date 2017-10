Satsar ikkje nok på maritim sektor

Leiar for Maritimt Forum Nordvest Arnfinn Ingjerd, er skuffa over at regjeringa ikkje satsar meir på maritim forsking og innvosjon i forslaget til statsbudsjett. Ingjerd viser til at regjeringa satsar på å stimulere for innovasjon og forsking i mange sektorar, men seier den maritime næringa ikkje blir tilgodesett.