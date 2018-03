Samtaler om samarbeid

Volda og Stranda søker et tettere samarbeid. Administrasjonen i de to kommunene har startet samtaler om dette, bekrefter ordføreren i Volda, Jørgen Amdam (Ap). Samarbeid om legevakt er ett av områdene. Amdam sier at samtalene foreløpig er i den innledende fasen.