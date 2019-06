Samla plan om utnytting av havet

Styreleiar i Fiskebåt Vest, Paul Harald Leinebø etterlyser ein samla plan for bruk av havområda. Han fryktar ein øydelegg for fisken i havet når nye næringsaktørar nyttar seg av havet. – Det er til dømes uheldig at det blir lagt til rette for store vindparkar midt i gode fiskefelt, seier Leinebø. Han peiker på at ein samla plan for korleis ein kan utnytte havområdet saman er viktig.