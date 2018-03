Sa nei til rådmannens forslag

Et enstemmig plan- og utviklingsutvalg i Molde sa i dag nei til kostnadsforslaget fra rådmannen på Sjøfronten del 3. Det skriver Rbnett.no. Mandag kom nyheten om at utbyggingen av Sjøfronten i Molde kan bli nesten dobbelt så dyr. Molde-rådmann Arne Sverre Dahl foreslo å øke investeringsrammene fra 26,5 til 60 millioner kroner, men saken blir nå sendt tilbake til administrasjonen for utredning av flere alternativ. Dahl sier til NRK at de vil se på tilbakemeldingen.