Rykte ut med fleire patruljar

Politiet har på bakgrunn av ei hending på Vestnes rykt ut med fleire patruljar. Det skal vere snakk om grove truslar som politiet måtte rykke ut for å få klarleik i, seier Tor André Gram Franck, operasjonsleiar i politiet. Situasjonen er under kontroll, men politiet vil undersøke den grundig for å få klarleik i kva som har skjedd.