Røyk i skogen etter bålbrenning

Brannvesenet rykket ut etter melding om røyk i skogen på Frei. Situasjonen var avklart før brannvesenet kom og det viste seg at årsaken til røyken var bålbrenning. Brannvesenet minner om at det nå er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september og at det er svært tørt i terrenget.