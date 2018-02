Rotevatn ønsker fri innvandring

Justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) nye statssekretær Sveinung Rotevatn (V) mener friest mulig innvandring i verden bør være et politisk mål. – Da jeg tiltrådte, omtalte noen meg som Venstres vaktbikkje og noen som Listhaugs gissel. Jeg skal ikke være noen av delene, men ser på meg selv som en brobygger, sier han til Aftenposten. Statssekretæren sier at for ham blir jobben å korte ned avstanden mellom Venstre og Frp. – Mitt personlige syn er at en friest mulig innvandring i verden bør være et politisk mål.