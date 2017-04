Røkke ber politikerne passe bedre på skattebetalernes kredittkort

I hovedaksjonærens årlige brev til aksjonærene i Aker skriver Røkke at alle større kontrakter inngås når operatørens plan for utbygging og drift godkjennes av Stortinget. Men han minner om at skattesystemet er innrettet på en måte som gjør at skattebetalerne får regningen på 90 prosent av overskridelsene i et utbyggingsprosjekt.

– Dessverre er det ofte store kostnadsoverskridelser, skriver Røkke.

Han fortsetter med det han kaller et velmenende råd til stortingspolitikere som godkjenner alle utbyggingsplaner over 10 milliarder kroner:

– Dere burde passe bedre på hvem dere lar låne skattebetalernes kredittkort. Når «overtrekket» er så stort som det har vært, burde det være relevant og interessant å gå åpent gjennom «kontoutskriften» for å lære av det. Ikke overlat til informasjonsavdelinger og spinndoktorer å bortforklare fakta og realiteter.

Røkke skriver at han er forundret over at kostnadsoverskridelsene og forsinkelser i prosjektene ikke får mer politisk oppmerksomhet når det har så store innvirkninger på statsfinansene.