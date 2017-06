Rettssak etter Åndalsnes-dødsfall

I formiddag startet rettssaken mot 24-åringen som er tiltalt etter at Tobias Hattrem Moa døde på Åndalsnes for to år siden. Moa var på vei hjem fra en fest da han skal ha blitt slått ned av 24-åringen, og senere døde. 24-åringen ble først siktet for kroppskrenkelse med døden til følge, men obduksjonen viste at Moa døde av hjerneblødning, og at dette kan ha oppstått spontant. Det er satt av to dager til saken.