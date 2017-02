Remøy selger Solstad-aksjer



Herøyreder Åge Remøy med familie har i dag solgt 6 millioner B-aksjer i Solstad Offshore, det kommer frem av en børsmelding tirsdag. Salget skjer gjennom selskapet Forsa AS og Barentz AS, skriver E24. Etter salget sitter Åge Remøy på aksjer tilsvarende 5,12 prosent av Solstad Offshore. Remøy solgte i fjor selskapet REM Offshore til Solstad. I går ble det kjent at milliardærene Kjell Inge Røkke og John Fredriksen vil slå sammen Solstad og Farstad i Ålesund til ett selskap.