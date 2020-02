Regnbogemesse i Ørsta kyrkje

Ørsta kyrkje vil halde regnbogemesse under Bygdepride i mai. Ørsta sokneråd ønskjer å vise at gudstenestefelleskskapet er for alle og håper regnbogemesse blir ein tradisjon. – Dette viser at kyrkja meiner noko med å vere for alle, seier ein glad Anbjørn Steinholm Frislid, leiar i Bygdepride Ørsta/Volda.