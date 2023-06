Rederi vedtar ikke bot

FSV Rederi AS vedtar ikke boten på 1,5 millioner kroner etter at 20 år gamle Adrian Røsand fra Kristiansund døde på jobb i 2022. Det skriver Adresseavisen. Røsand var ansatt som matros i Molde-rederiet FSV Group, som utfører frakte- og serviceoppdrag for havbruksnæringen. Ulykken fant sted på Salmars anlegg på Frøya.

Ifølge Adresseavisen vedtar ikke selskapet boten, men tar saken til retten. Dette fordi de ikke er enige i måten påtalemyndigheten har lagt frem saken på.