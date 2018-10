Prosjektet kan bli utsatt

Et endelig vedtak om bygging av Nordøyvegen kan bli utsatt med et år. En slik utsettelse skyldes spørsmålet om man skal ha 40 år med bompenger. Dersom Samferdselsdepartementet sier ja, vil saka om en ny bompengeproposisjon ikke komme opp i Stortinget før tidligst til i juni 2019. Det skriver smp.no. Fylkesordfører Jon Aasen sier til avisen at han håper de kan unngå en slik utsettelse.