Problem med Tikkio

Billettenesta Tikkio opplevde tekniske problem då billettane til Green Day-konserten i Ålesund neste år, blei lagt ut for sal klokka 10.00 i dag. Momentium opplyser no at dei tekiske problema skal vere løyst og at systemet er oppe og går igjen. Green Day spelar på Color Line Stadion i Ålesund 31. mai 2020.