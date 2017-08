Prest dømt til samfunnsstraff

Ein prest på Sunnmøre som var tiltalt for mishandling av borna sine, er dømt til 90 timars samfunnsstraff. Retten finn det bevist at dei to barna vart utsett for vald og alvorlege krenkelsar. Presten har i ettertid fått fagleg hjelp til sinnemestring, og barna er tett knytt til faren i dag.