Positiv til egen eldrestatsråd

Lederen i Møre og Romsdal Pensjonistforbund, Mellvin Steinsvoll, mener det er positivt at det blir opprettet en egen eldrestatsråd. Den nye regjeringen som Venstre har valgt å gå inn i, blir formelt presentert nå klokken 14, og det er en nyvinning at regjeringen får en egen eldrestatsråd. Steinsvoll sier det er viktig at det kommer penger til de eldre. – Det er en forutsetning at statsråden har midler som kan hjelpe oss, sier han.