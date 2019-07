Politiet søkte etter åsted

Politiet har tirsdag kveld søkt med hund for å prøve å finne et åsted etter en voldshendelse i Hovdebygda i Ørsta i helga. En person fikk skader i foten i hendelsen. Politiet har siden de fikk melding søndag morgen etterforsket saken og ifølge operasjonsleder Borge Amdam prøvde politiet tirsdag kveld å finne luktspor. En ung mann og ei ung kvinne er begge varetektsfengslet etter hendelsen. Begge er siktet for grov kroppsskade, og mannen er også siktet for brudd på våpenloven.