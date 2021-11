Politiet leitar etter kranbil etter at fleire trafikkskilt er meia ned

Dei mange meter høge stolpane i massivt metall er knekte og ligg til bakken som gamle tulipanar, etter at ein lastebil-sjåfør køyrde gjennom Ålesund med krana ute torsdag morgon.

Alt tyder på at det må ha medført eit voldsomt rabalder, men utan at det fekk sjåføren til å stoppe. Etter ei intensiv jakt har politiet funne sjåføren, og avhøyrer han no.

– Vi vil ha han i tale og sjå han i kvitauget og finne ut kva som er grunnen til dette, seier operasjonsleiar Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt.

På strekninga mellom Åse og Moa, omlag to kilometer, skal krana ha knekt ned fleire tunge lyktestolpar og bøygd eit trafikklys.

Operasjonsleiar Arild Reite ved Møre og Romsdal politidistrikt seier dei lurer på kvifor lastebilsjåføren ikkje har stoppa. Foto: Synnøve Hole / NRK

Fekk fleire meldingar frå bilistar

Det var fleire vakne bilistar som ringde politiet torsdag morgon. Dei såg lastebilen med krana ute, som køyrde frå eit byggefelt i området. Men ingen veit førebels kvifor lastebilsjåføren ikkje oppdaga lyktestoplane som låg strødd etter han.

– Er det mistanke om promille?

– Det er berre spekulasjonar, vi har førebels ikkje snakka med sjåføren, vi veit ikkje, seier Reite.

– Men korleis er det mogleg å meie ned fleire lyktestolpar utan å merke det?

– Det er eit legitimt spørsmål. Det har også vi stilt, og det skal vi stille til føraren når vi finn han.

Bøygd trafikklys i Ålesund. Foto: Remi Sagen / NRK

Ingen kontakt med sjåføren

Politiet seier dei no har funne ut kva for firma som er involvert, og avhøyrer sjåføren for å få avklart om det kan vere tekniske feil på utstyret. Mesta skal allereie vere i gang med å prøve å rydde opp bitane av dei øydelagde lyktestolpane.