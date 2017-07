Pokersuksess for blinde Steven

I 2014 mistet Steven Iglesias Årsnes fra Skodje på Sunnmøre synet. På grunn av den arvelige sykdommen Lebers gikk han fra å være fullt seende til å ha kun én prosent syn på ni måneder.

Før han mistet synet hadde Årsnes blitt interessert i poker, og spilte hver dag. Nå fryktet han at han måtte gi opp hobbyen. Men så ble han kjent med Daniel Grytten. Han spilte ikke poker, men ville lære, og gjorde det mulig for Årsnes å fortsette.

Vant over 200.000 kroner

I juni deltok Årsnes i en stor World Series Of Poker-turnering sammen med mange av pokerverdenens store navn, skriver nettstedet Pokerlistings. Årsnes endte på 23. plass, og dro inn over 200.000 kroner, forteller Bygdebladet.

Lokalavisa Bygdebladet har viet forsida til Steven Iglesias Årsnes. Foto: Faksimile

Ved hans side satt Grytten. Han forteller Årsnes det han ikke kan se. Reglene for hva han kan si er strenge. Han kan kommentere hva slags kort som kommer på bordet, men kan for eksempel ikke rapportere om de andre spillernes kroppspråk eller ansiktsuttrykk.

– Han hvisker kjapt til meg om hva slags kort jeg har, for eksempel "AK" hvis jeg har ess og konge, forteller Årsnes.

Steven Iglesias Årsnes føler ikke at han har noe handicap når han spiller poker, takket være medhjelper Daniel Grytten. Foto: Aleksander Båtnes / NRK

Utover det kommenterer Grytten spillet med normal stemme. Det er det ikke bare hans blinde kamerat som setter pris på.

– Folk på bordet er glad for at han forteller alt som skjer, de synes det er kjekt å ha en som kommenterer hvordan de spiller. Særlig de som vinner synes det er stas å høre at "spiller fem vant".

- Ikke noe handicap

Årsnes synes ikke han har noe stort handicap, selv om han ikke kan følge med på motspillernes pokerfjes og kroppsspråk.

– Tidligere spilte jeg stort sett på nett, og der kan man jo heller ikke se dem man spiller mot. Poker handler om matematikk, disiplin og å kontrollere følelser og ta riktige avgjørelser.

Vil bli verdens beste

I august skal de to kameratene i ilden igjen, da i en stor turnering i Barcelona med én million euro i potten. Årsnes har ambisjonene for pokerfremtiden klare.

– Jeg vil bli verdens beste.

– Kan du det?

– Klart jeg kan. Poker handler først og fremst om å jobbe hardt. Jeg begynte med poker da jeg var 18, og målet har vært å bli best. Da jeg mistet synet trodde jeg det var slutten, men nå skjønner jeg at det går bra. Turneringen i Vegas nå er en av de vanskeligste du kan spille, men jeg kom på 23. plass av 350, og er selvfølgelig veldig stolt.