Planlegger laksesenter midt i Molde

Oppdrettselskapet Salmar planlegger å bygge et komplett visningsanlegg for laks ved Torget og sjøpromenaden i Molde. Salmon Center Molde blir på 400 kvadratmeter og skal være en interaktiv utstilling som skal gi en bred innføring i havbruksnæringen, og med mulighet til å følge laksen fra rogn til fisk. Salmar venter at det kan komme oppptil 190.000 besøkende, og håper det kan gi fire arbeidsplasser.