Personen skal ha rettet våpen

Det ble avfyrt to skudd i Brattvåg i går, under en politiaksjon hvor politiet bistod helsepersonell. Det skal ha oppstått en situasjon hvor en person ble oppfattet som truende, og det skal ha blitt rettet våpen mot politiet. Det sier Ellen Eikeseth Mjøs i Spesialenheten for politisaker. De vil fortsette å etterforske saken videre.