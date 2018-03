Penger til Vestnorsk fjordlandskap

Verdensarven i Vestnorsk fjordlandskap får tre millioner kroner. Området omfatter Geirangerfjorden i Møre og Romsdal og Nærøyfjorden i Sogn og Fjordane. Hvert år får norske verdensarvsteder tilskudd over budsjettet. I denne runden deles det ut over 62 millioner kroner til arbeidet med den norske verdensarven. Fordelingen av tilskudd skjer via Riksantikvaren.