– Jeg får høre at jeg gjør ting min egen måte og det er jo bra, sier 22-åringen som begynte som frivillig fotograf på festivaler arrangert av Momentium på Sunnmøre. Dette mener han ga han erfaring han aldri ellers ville fått. Brukerne av et av verdens største nettsteder for EDM entusiaster likte bildene til Johannes så godt at han nylig vant kåringen Årets beste festivalfotograf 2016. Dette har fått følger.

Jobbene står i kø

Johannes kommer rett tilbake fra et oppdrag i Los Angeles, og før det var han i Aspen. Øyeblikkene han fanget i ørkenen utenfor LA i USA står i skarp kontrast til de han leter etter i dag. I Juvet landskapshotell i Norddal fotograferer han modeller og klær for Bymagasinet i Ålesund. Fotografen som elsker farger boltrer seg i det kalde nordiske lyset i hotellromsboksene.

Johannes Lovund boltrer seg i det kalde nordiske lyset i hotellromboksene i Valldal. Foto: Victoria Røren / NRK

– Jeg er hekta på kontraster, sier Johannes. I kombinasjonen varmt innelys og iskaldt utelys finner han øyeblikkene han søker.

Kygos mann

Johannes Lovund er Kygos faste fotograf. Det har ført ham verden over og bildene fra konsertene er sett av hundretusener. Mange lovord er det blitt. Han føler likevel det er lett å holde bakkekontakten.

Johannes er Kygos mann Foto: Johannes Lovund

– Jeg er jo fra Valderøya, der nytter det ikke med selvskryt, ler Johannes.

Når vi mest på gøy ber om fototips for dummies, setter han med en gang fra seg sitt proffe kamera og fisker frem mobilen. Han gir oss sine beste tips for å ta gode bilder på konsert.

Slik tar du bedre festivalbilder Du trenger javascript for å se video.

Fortsatt sulten

Han har mye han har lyst å prøve både på festivaler og andre oppdrag fremover. Han vil fortsette å gjøre ting på sin måte og det selv om konkurransen er beinhard.

– På festivaler tar så og si alle bilder, så konkurranse er det. Men om du lover å ikke tro dette er selvskryt, jeg bruker å si det slik: Det er mange som har en hammer, men få som kan bygge et hus, latteren runger i den kalde boksen på Juvet landskapshotell.