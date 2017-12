Opnar innan klokka 12.00

Entreprenøren på riksveg 15 over Strynefjellet får no klarsignal til å starte ryddinga av raset i Grasdalen. Målet er å få opna fjellovergangen i Sør-Norge klokka 12 i dag. Riksveg 15 over Strynefjellet har vore stengd sidan første juledag, etter at det gjekk eit snøras over vegen i Grasdalen.