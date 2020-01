Open for nye drøftingar

Ordførar Kjell Neergaard i Kristiansund seier kommunen har ønskt å slå seg saman med fleire nabokommunar, men at dei ikkje blei samde. No satsar nordmørskommunane på eit godt samarbeid, men Neergaard avviser ikkje nye rundar om samanslåing. Neergaard har respekt for dei som har sagt nei til samanslåing, og seier dei neste fire åra vil vise om det er grunn for nye drøftingar.