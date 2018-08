Ønsker å forlenge fiskesesongen

Det er sendt søknader om forlenga fiskesesong i Moaelva i Fræna og Aureelva i Sykkylven. Fiskere og elveeiere i flere elver der fisket i sommer har vært spolert av lite og for varmt vann ønsker å fiske etter at elva er stengt for sesongen. Miljødirektoratet har åpning for det, men krava er strenge sier assisterende miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Ulf Lucasen.