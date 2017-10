Omkjøring i Surnadal

Fv 65 Surnadal blir stengt stengt i perioder på inntil 2 timer ved Røv kl 09-21.30 pga sprengingsarbeid.

Det er lokal omkjøring for personbiler via Fv 325 på andre sida av elven Surna. For tunge kjøretøy er E39 anbefalt omkjøring, noe som fører til a halvannen time ekstra kjøretid. Arbeidet pågår mandag til torsdag.