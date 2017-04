Økende skredfare: – Hold deg i lavere områder

– Det har vært varmt i flere dager og det har vært et problem med våt snø. Nå får vi nordvest og synkende snøgrenser med betydelig nedbør i fjellet, med mye vind.

Halvor Hagen er skredvarsler for NVE og forteller at farenivået er likt over hele fylket.

– Nå snur været. Nå har vi en stigende skredfare, til skredfarenivå tre, sier Hagen.

Anbefaler turer i lave terreng

Skredfareskalaen går helt opp til fem, men det er en unntakstilstand. Derfor regner NVE nivå fire normalt sett som den høyeste.

Selv om farenivået for snøskred er høyt, stopper det ikke mange fra å ville ta seg en skitur i nysnøen.

– Når folk først har fri og man vet det kommer snø som vil være tørr og fin, er det fullt mulig å reise til fjellet. Jeg vil anbefale folk å holde seg i lavere områder. Det vil være dårligere sikt i høyden når det snør og blåser, sier Hagen.

Farenivå over hele fylket

– Er det stor forskjell på skredfaren innad i Møre og Romsdal?

– Det er nivå tre over hele linjen, men det er ventet bygevær og det vil være store variasjoner i hvor nedbøren treffer. Det vil komme mye noen steder og mindre andre steder, sier Hagen.

For å holde deg oppdatert på skredfarenivå i Møre og Romsdal, se varsom.no.