Obduserer nebbhval i dag

En død nebbhval obduseres ved Flåvær i Herøy kommune i dag. Den nordlige nebbhvalen ble funnet for to dager siden på Warholmen. Tidligere i år ble en gåsenebbhval med 30 plastposer i magen funnet på Sotra. Leder for forskningsstasjonen ved Runde Miljøsenter, Nils-Roar Hareide, forteller NRK at nebbhvalen ikke er av samme art, men den har samme levesett som gåsenebbhvalen. Hareide sier at de vil se om det finnes plast i magesekken og om Sotra-hvalen var et enkelttilfelle. Det var Dagbladet som omtalte obduseringen først.