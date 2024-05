Politiet meldte natt til fredag klokken 03.57 at en sjåfør av en russebuss fikk førerkortet beslaglagt i Lunner natt til fredag.

Grunnen var at vedkommende krysset dobbel sperrelinje, og at førerkortet dermed fikk for mange prikker.

– Vedkommende er avhørt av politiet på stedet. Vedkommende erkjente faktiske forhold, forteller operasjonsleder Øyvind Bakken hos politiet i Innlandet.

Det var anslagsvis 20 personer i russebussen da den ble stanset, sier han.

– Botens størrelse og inndragningstid av førerkort vil påtalemyndigheten avgjøre.

Sperret veien

Også i Ringerike, i Sør-Øst politidistrikt, fikk to sjåfører av en russebuss førerkortet beslaglagt.

Ti russebusser stod på en rasteplass, og sperret veien.

På et tidspunkt røykla de også området ved bruk av røykmaskin. Dette skjedde på en uoversiktlig del av veien, ifølge politiet.

Sør-Øst politidistrikt har opprettet seks anmeldelser mot russebusser som sperret Ringeriksveien i Buskerud natt til fredag.

Russ ble skadet

Politiet over hele landet har meldt om mye bråk fra avgangselvene, melder NTB.

Utenfor Ålesund i Møre og Romsdal ble fire russegutter skadd i et slagsmål, og to av dem ble sendt til sykehus i ambulanse.

To russebusser og masse folk var på stedet da politiet ankom i 2-tiden.

Også i Bergen ble en russ brakt til sykehus med ambulanse etter å ha blitt slått ned.