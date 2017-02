Nysatsing frå Ulsteingruppa

Dagleg leiar i Ulstein Power & Control, Gunnar Hide, seier dei første kontraktane alt er på plass. Han håper og trur at kontraktane vil kome for fullt no når systemet er på plass.

Dei første kontraktane er for øvrig allereie på plass, seier Hide.

Tre og eit halvt år har konsernet altså brukt på å utvikle X-CONNECT. Til dette er det brukt både interne og eksterne folk.

Gunnar Hide er dagleg leiar i Ulstein Power & Control Foto: Arne Flatin / NRK

–Når det er brukt så mykje tid og ressursar på å utvikle dette systemet er det avgjerande at det vert tent pengar på det i neste runde, seier Hide.

Undervegs i prosessen har ein feila og Hide seier han ikkje har vore heilt sikker på at dei skulle kome i mål, men no har dei alt på plass.

System for framtida

Den digitale utviklinga går i svært høgt tempo. Likevel er Gunnar Hide og Ulsteingruppa trygg på at dette er eit system som også kan brukast om nokre år. Systemet kjem til å verte fulgt opp og halde ved like fortløpande

I følgje Ulsteinkonsernet vil i første omgang vert desse fire produkta verte lanserte og bygde på ULSTEIN X-CONNECT™:

ULSTEIN IAS, ULSTEIN AMS (alarm, kontroll og overvåkingssystem)

ULSTEIN PMS og ULSTEIN EMS (kraft- og energistyringssystem)

Etter kvart vil alle systema frå Ulstein Power & Control verte bygde slik, opplyser konsernet.