Ny styreleder for KS i fylket

KS Møre og Romsdal avholdt i dag fylkesmøte i Molde der det ble valgt nytt fylkesstyre. Odd Helge Gangstad (Sp) ble valgt som ny styreleder. Han sier at det viktige for han fremover blir å videreføre det gode arbeidet det avtroppende styret har stått for, til beste for hele fylket.