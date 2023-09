Ny ordfører i Ulstein

Stian Skorgen Scheide fra Høyre blir ny ordfører i Ulstein. Lisa Mari Breivik Anderson fra Senterpartiet blir varaordfører. Det er klart etter at Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har inngåttt et valgteknisk samarbeid. Avtalen mellom partia innebærer og at FrP får lederne i både teknisk utvalg og levekårsutvalet.