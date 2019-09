NVEs geolog Lars Harald Blikra sier til NRK at store deler av fjellpartiet Veslemannen raste ut torsdag kveld.

– Det 50 meter høye Spiret som har blokkert for fjellmassene har falt, og store deler av Veslemannen har rast ut. Vi må undersøke videre i dagslys, sier Blikra til NRK

– Hvor store steinmasser har falt ut i kveld?

– Det må vi se litt på i morgen, for det vet vi ikke helt ennå. Men det ser ut som det er et stort, svart hull der oppe, sier Blikra til NRK.

VIDEO: Store steinmasser raste nedover Veslemannen raste sent torsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Store steinmasser raste nedover Veslemannen raste sent torsdag kveld.

– «Spiret» har gått

Rett etter klokka 21.00 i dag gikk et kjemperas fra Veslemannen i Rauma. Om dette var «selve» Veslemannen som raste, er det imidlertid for tidlig å si. Blikra sier at bevegelsene i Veslemannen har økt i løpet av kvelden.

– Det har vært store hastigheter, og i kveld økte det opp til over 10 meter i døgnhastighet. Nå for ti minutter siden, så raste store deler av Veslemannen, sier Blikra.

Han påpeker at raset omfatter nedre del av frontpartiet, kalt omtalt som «Spiret». Dermed er det duket for at enda større steinmasser raser i løpet av kvelden.

– Vi må kikke på det i morgen. Men det er store deler av det som er aktivt, så det kan fort bli femti til hundre tusen kubikkmeter, kanskje, sier Blikra til NRK.

Se den første reaksjonen på raset fra en rørt ordfører, Lars Olav Hustad. Du trenger javascript for å se video. Se den første reaksjonen på raset fra en rørt ordfører, Lars Olav Hustad.

Rørt ordfører: – Nå har vi fått ned skiten!

NVE har de siste dagene vurdert skredfaren som ekstrem, og det har vært flere mindre skred fra fjellet.

Klokka 19.46 raste det blant annet kraftig fra Veslemannen. Rauma-ordfører Lars Olav Hustad ble selv vitne til raset, og tok umiddelbart kontakt med de evakuerte beboberne.

I et direktesendt intervju på NRK Nyheters 21-sending, sa en tydelige rørt Hustad at de siste årene har vært krevende.

– Det som gjør det ekstra tungt nå, er at vår beredskapssjef døde i fjor. Vi har jobbet veldig tett med han. Det er mange følelser i sving, men først og fremst er jeg glad på innbyggernes vegne. At de slipper å evakuere igjen, med forbehold så klart, sier Hustad, som legger til:

– Nå har vi fått ned skiten!

Evakuert 16 ganger: – Utrolig lykkelige

Gunn Walstad Sogge har blitt evakuert fra det rasutsatte området hele 16 ganger. Nå håper hun å kunne vende tilbake til hjemmet sitt for godt. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Gunn Walstad Sogge har vært evakuert hele 16 gange de siste årene. Sogge sier til NRK at hun er lettet over at store deler av Veslemannen nå har rast.

– Vi er helt utrolig lykkelige. Vi har danset seiersdansen på Horgheim (sted i Rauma, journ. anm.) nå.

Sogge var ute og gikk tur med hunden da hun hørte at det begynte buldre fra fjellet torsdag kveld.

– Jeg hører at det fremdeles raser godt, men vi har et håp om at vi kan få være hjemme i fred, sier Sogge på telefon til NRK torsdag kveld.

Se Veslemannen direkte her. Du trenger javascript for å se video. Se Veslemannen direkte her.

Overvåket i årevis

Rasfaren knyttet til fjellet Mannen og fjellpartiet Veslemannen har vært en føljetong over flere år. I denne perioden har geologer overvåket situasjonen fjellet i Rauma tett.

Allerede i oktober 2014 varslet geologene at et skred bare var timer unna, men raset kom aldri.

I årene etter har farenivået ved Mannen blitt oppjustert til rødt nivå en rekke ganger.

Alle gangene har beboerne i faresonen blitt evakuert. Bare i 2018 måtte beboerne under fjellpartiet evakuere seks ganger på grunn av rasfaren.

30. juni 2019 hevet NVE igjen farenivået til rødt nivå, på grunn av store bevegelser. Aldri før har beboerne i området blitt evakuert så tidlig på året.

Rasfaren har også ført til at Raumabanen, som går mellom Dombås og Åndalsnes, er stengt.

– Dette er også viktig for jernbanen. Nå kan vi legge utryggheten bak oss, sier ordfører Hustad til NRK.

VIDEO: Se et av de store steinrasene her. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Se et av de store steinrasene her.

Prøvde å fremprovosere et ras

Et ras fra Veslemannen kan ramme både beboere i området, og Raumabanen. I tillegg har geologene funnet ut at fjellpartiet blir mer sensitivt for nedbør for hvert år som har gått.

Dette fordi fjellet har blitt mer svekket og ustabilt. Dermed reagerer fjellet mer på mindre nedbørsmengder enn tidligere.

I oktober 2017 forsøkte blant annet NVE å dynke fjellet med vann, og på denne måten fremprovosere et ras. I ettertid har man bestemt seg for å ikke prøve denne fremgangsmåten igjen.