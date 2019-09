Mannen-evakuert: – Vi er heilt utruleg lykkelege

Seksten gongar har Gunn Walstad Sogge måtte forlate heimen sin på grunn av rasfaren frå fjellpartiet Veslemannen. No kan ho ha blitt evakuert for siste gong. Torsdag kveld raste store delar av fjellpartiet Veslemannen. Først fredag morgon får ein oversikt over det endelege omfanget.

– Vi er heilt utruleg lykkelege. Vi har dansa sigersdansen på Horgheim no. Eg høyrer at det framleis rasar godt, men no har vi eit stort håp om at vi kan få vere heime i fred, seier Sogge til NRK på telefonen torsdag kveld.

Sogge var ute og gjekk på tur med hunden då ho høyrde at det byrja å buldre høgt i fjellet. Ho ringde så mannen sin før ho heiv seg i bilen og køyrde i retning fjellpartiet.

– Eg var usikker på om fjellpartiet hadde rasa, men eg såg ei stor sky, så eg visste at det hadde rasa mykje. Så ringde ordføraren og sa at mesteparten av raset hadde gått, fortel ho.

Store steinmassar raste nedover Veslemannen. Store deler av fjellpartiet har rast ut. BVEs geolog Lars Harald Blikra seier til NRK at store deler av fjellpartiet Veslemannen har rast ut.

– Vi byrja å miste motet

Når NRK snakkar med Sogge like før klokka 22.00 står ho på Horgheim saman med nokre av dei andre evakuerte og høyrer på buldringa i fjellet. Ho håper no at dei kan få fred frå dei stadige evakueringa som har prega livet deira dei siste fem åra.

– No håper eg at det verste er gjort og at vi kan få fred i mange år framover.

Sogge beskriv den siste evakueringsperioden som blant dei verste.

– Vi byrja å miste litt motet. Vi har vore ganske fortvila og tenkte at dette går ikkje lenger. Så vi er veldig glad for at raset kom no, fortel ho.

– Blir du litt rørt?

– Ja, eg kjende at eg blei litt rørt.

Sogge seier vidare at ho ikkje veit noko om kor langt raset har gått, men har fått vite at bustaden deira skal vere uskadd.

– Kan legge usikkerheita bak oss

NVE har dei siste dagane vurdert skredfaren som ekstrem, og det har vore fleire mindre skred frå fjellet. Klokka 19.46 raste det blant anna kraftig frå Veslemannen. Rauma-ordførar Lars Olav Hustad var sjølv vitne til raset.