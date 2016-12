Nordmøre tapte regionkampen i fylkestinget

Vedtaket innebærer et ja til at Rindal kommune får bli en del av Trøndelag, men de fem øvrige nordmørskommunene som ønsker å gå til Trøndelag, ble avvist av fylkestinget.

Debatten i fylkestinget tirsdag ettermiddag var frisk, men argumentene var velkjente.

Kristin Sørheim (Sp) mener Møre og Romsdal klarer seg svært godt som eget fylke. Foto: Trond Vestre / NRK

– Dersom deler av Nordmøre går til Trøndelag så blir resten av fylket for lite. Da må vi enten gå samlet inn til Trøndelag eller bli delt. Det har vi ingenting å vinne på. Vi klarer oss veldig godt som eget fylke, sa Kristin Sørheim (Sp).

– Vi må slutte å rive fylket vårt i stykker, sa Margaret Hoff Berg (Frp).

Sju så mot Trøndelag

Roger Osen (Ap) og Bjarne Elde (Ap) etter at vedtaket var gjort. Foto: Trond Vestre / NRK

Sju politikere Nordmørslista sitt forslag om å la de seks nordmørskommunene få gå nordover.I tillegg til Nordmørlista sine fire representanter fikk forslaget støtte fra de to Ap-politikerne Roger Osen og Bjarne Elde og Sp-politiker Inngunn Golmen.

Roger Osen er ordfører i Smøla som har gjort vedtak om å gå til Trøndelag. Det samme gjelder Ingunn Golmen som er ordfører i Aure.

Line Hoem (Ap) fra Kristiansund og ordføreren i Surnadal, Lilly Gunn Nyheim (Ap) hadde meldt forfall.

Som stemmen på trikken

Runar Vestheim fra Nordmørslista. Foto: Trond Vestre / NRK

– Fylkesordføreren vår har hele det siste året hørt ut som stemmen på trikken: Dørene lukkes. Hvem er det gavner innbyggerne, er det kommunene eler er det fylkestinget? Jeg mener det er kommunene. Dersom disse nordmørskommunene går til Trøndelag er det fortsatt rundt 225.000 innbyggere igjen i Møre og Romsdal, sa Runar Vestheim fra Nordmørslista.

– Stortinget har sagt at det skal være 10 regioner og da må Stortinget tegne kartet. Møre og Romsdal blir for lite. Jeg skulle helsts ett at hele fylket ble en del av en midt-norsk region. Men jeg forstår at det ikke har noen støtte. Så jeg vil ta det sterke lokale engasjementet på alvor, sa Bjarne Elde (Ap).

– Vi i KrF går inn for fylkesrådmannens innstilling. Men jeg synes dette er en vanskelig sak. Som tilidgere kommuneplitikere mener jeg vi må vise respekt for at nordmørskommunene har gjort dette vedtaket, sa Knut Støbakk (KrF)

Sunnmøre sørover?

Randi Asbjørnsen fra Sunnmørslista fremmet et tilleggsforslag som åpner for se sørover mot Vestlandet. Primært ønsket hun at Møre og Romsdal skal bestå som et eget fylke, men at hele eller deler av fylket blir en del av en vestlandsregion dersom Stortinget ikke lar Møre og Romsdal bestå.

– Det er ingen katastrofe om fylket blir delt. Sunnmøringene er vestlendinger og bør se mot Vestlandet. Jeg tar ikke stilling til hvor langt sørover vi skal gå, sa Randi Asbjørnsen.

– Sunnmøre ser ikke sørover. Et samlet Sunnmøre gjør ikke det, så langt derifra, svarte Charles Tøsse (H).

En flopp

Stortinget har vedtatt at det skal være rundt 10 fylker i fremtiden. Men flere av politikerne pekte på at det har vært en økende skepsis for å slå sammen fylkene, i mange deler av landet.

– Vi setter vår identitet under votering uten at det er noe innhold. Vi har fått en reform som ikke har noe innhold, sa fylkesordfører Jon Aasen (Ap).

– Dette er en stor sak. Dette er en viktig sak. Men regionreformen er i ferd med å bli en flopp, sa Tove Lise Torve (Ap).