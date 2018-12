Nestenflause i fylkestinget

Fylkestinget i Møre og Romsdal holdt på å legge ned det videregående skoletilbudet i Vanylven uten å være klar over det. Dette er en avdeling under Herøy videregående skole. Fylkesrådmannen har foreslått å legge ned avdelinga i Vanylven fra 2019. Arbeiderpartiet fremmet et forslag om å opprettholde avdelinga, men det fikk bare Ap sine stemmer. Deretter ble det votert over et forslag fra flere partier om å flytte seks millioner kroner til utdanning der meningen var å opprettholde tilbudet i Vanylven. Men det var det ikke alle som fikk med seg så også dette forslaget ble nedstemt. Men etter intiativ fra fylkesordfører Jon Aasen ble det gjennomført en ny votering der forslaget ble vedtatt.