Dagene før en reise kan være stressende, og det er mange baller i luften. Det er mye som skal med, og et hjem skal stenges for perioden.

Dette er lurt å tenke på i forkant av reisen:

Ta med flere bankkort

Skal du være uheldig og havne i en situasjon der lommeboken din kommer på avveier, kan det være lurt å ha med flere bankkort. Dette er selvfølgelig kun en god ide dersom du har bankkortene på ulike steder.

Sjekk utløpsdato på pass

Dersom du tar med feil eller ugyldig legitimasjon til flyplassen, kan du bli nekta å reise. Dette er lurt å sjekke legitimasjonen god tid i forveien, og eventuelt ha tid nok til å skaffe et nødpass.

Ifølge Sparebank 1 krever i tillegg noen steder at passet ditt er gyldig i seks måneder etter du kommer hjem fra ferien. Du kan sjekke gyldighetskrav i landet du skal reise til på Utenriksdepartementet sine nettsider.

Ha kontroll på reiseforsikringen

Det er viktig å ha med reiseforsikring og helsetrygdkort om uhellet skulle være ute. Har du med deg europeiske helsetrygdekort har du rett på nødvendig helsehjelp

Kommunikasjonssjef i Fremtind, Anette Grønby Rein. Foto: Fremtind

i et annet EØS-land på lik linje som landets egne statsborgere.

– Vi oppfordrer til å sjekke hva reiseforsikringen faktisk dekker. Det er lurt for å unngå misforståelser eller ubehagelige overraskelser hvis du er uheldig på reisen, sier Anette Grønby Rein, kommunikasjonssjef i Fremtind.

Avbestill post og papiravis

Skal du være borte en stund, kan det være greit å avbestille post og papiravis. Tyter det over med post, kan det være tydelig at det ikke er noen hjemme. Det kan i verste fall gjøre huset ditt mer utsatt for tyveri.

Rydd søppel, kjøleskap og vaskemaskin

Ta med søppelet for å slippe søppelstank når du er tilbake. Dette kan også forhindre insekter eller skadedyr. Spis, frys eller kast det som kommer til å bli muggent i perioden du er borte, og tøm oppvask- og vaskemaskiner.

Hva trenger du av vaksiner og medisiner?

Undersøk om du trenger vaksiner før du reiser. Vaksiner bør tas minst 4 uker før innreise til landet, så vær ute i god tid, ifølge Apotek 1.

Apotekene har som regel enkelte vaksiner på lager, men må av og til bestille inn. Beregn et par dager til dette, spesielt i forbindelse med helligdager eller helg.

Bruker du legemidler som skal oppbevares kjølig under reisen bør du kontakte flyselskapet på forhånd og si ifra.

Vaksiner bør tas minst fire uker før innreise, om du skal til et land med regler rundt

Under selve ferien kan disse tipsene komme godt med:

Ha viktige ting i håndbagasjen

– Pakk det du ikke klarer deg uten i håndbagasjen. Slik som medisiner, linser og briller. Pass også på å pakke verdisaker som smykker, nettbrett, solbriller eller klokker. Den kan også være lurt å pakke noen klær i tilfelle kofferten blir forsinket eller borte, sier Rein.

Hun forteller at de i fjor registrerte tre ganger så mange forsinkelser og forsvunnet bagasje sammenlignet med årene 2018 og 2019.

– Vi anbefaler at du investerer i en bagasje-ID, som kan gjøre det lettere å spore bagasjen. Det kan også være lurt å spre bagasjen til den enkelte på alle kofferter som sjekkes inn.

Ta forholdsregler med tanke på svindel

Sommerferien er høytid for svindel, men det er noen forholdsregler du kan ta.

Wiweke Reymert, leder for sikkerhet i privatmarkedet i Telenor. Foto: Martin Fjellanger / Telenor

For eksempel bør du ikke bruke trådløst nettverk uten passord, altså usikret nett. Ifølge Telenor er offentlige WiFi-nett spesielt sårbare for ondsinnede aktører.

– Når vi er mye på farten logger vi i større grad på usikre, åpne nettverk. Da må man være klar over at de ikke er kryptert og telefonen kan tømmes for sensitiv informasjon. Det er derfor sikrere å bruke mobildata, sier sier Wiweke Reymert, leder for sikkerhet i privatmarkedet i Telenor.

Det er mye å tenke på når du reiser med teknologi. Blant annet bør du ikke lade telefonen i offentlige USB-portaler. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Du bør heller ikke bruke åpne USb-porter på offentlige steder.

– Via disse portene kan man hente ut informasjon og få installert programvarer på telefonen din. Dette kan føre til at sensitiv informasjon kommer på avveier.

Det er også lurt å ha aktivert sporingstjenester. Når de fungerer som de skal, kan du spore telefonen din via en annen enhet, og kan spare deg for en tidkrevende leteaksjon.

Få hjelp til å oppsøke lege ved sykdom

Skulle du være så uheldig å bli syk på reisen, bør du ikke oppsøke legehjelp på egen hånd.

– Da er det viktig at du kontakter forsikringsselskapet ditt, som vet hvor du får god og viktig behandling. Det er også viktig at du tar vare på kvitteringer og legeerklæring. Husk at du må kontakte legen når det du blir syk og ikke når du har kommet hjem, sier Rein.

Pass på verdisakene dine

En god hovedregel er å ikke legge lommebok og mobil i baklommen på bukse eller sekk.

De aller fleste tyverier skjer der det er trengsel og mange folk. Derfor er det lurt å lukke igjen vesker og sekker, og ikke la det henge bak stoler eller steder du ikke har oversikt over.

– Hvis noe blir stjålet, bør du melde fra til det lokale politiet og ta vare på anmeldelsen du får. Du kan også få bekreftelse fra hotell eller reiseleder, og du må lage en liste over stjålne objekter, sier Rein.

Betal i lokal valuta

Når du skal betale i utlandet, får du som regel alltid valget mellom å betale i norske kroner eller lokal valuta.

Ifølge DNB lønner det seg alltid å betale i lokal valuta. Minibanker, butikker og restauranter ønsker ofte at du skal betale med norske kroner, fordi de tjener mer på dette.

Det betyr at det kan bli dyrere for deg.

Har du husket alt? God sommerferie! Foto: Petter Strøm / NRK

PS: Husk å gi potteplantene litt kjærlighet før du drar. God tur!