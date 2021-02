MS Finnmarken bygges om i Ulstein

Hurtigruten skal bygge om hurtigruteskipet MS Finnmarken til eit hybriddrive ekspedisjonsskip, og Green Yard Kleven i Ulstein har fått oppdraget med den omfattande tekniske oppgraderinga. Skipet skal også skifte namn til Otto Sverdrup. Leiar for ettermarknad ved verftet, Karl-Johan Barstad, seier til NRK at kontrakten er viktig for verftet og er verd fleire titalls millionar kroner og sikrar sysselsetjing for mange arbeidarar i fleire månader. Skipet kjem til verftet fredag.