Mottok trafikktryggingsprisen

Gulstripeaksjonen i Halsa mottok trafikktryggingsprisen for 2019 under åpninga av fylkestinget i Geiranger i ettermiddag. Aksjonistene har kjempet for ny veg på E39 mellom Betna og Stormyra og har vunnet frem. Juli neste år er det byggestart for den nye vegen. Gulstripeaksjonen startet i 2017 blant ildsjeler og innbyggere i Halsa og Hemne kommune. De har strikket gulstripe for å fokusere på behovet for en ny og bedre veg. Solvor Skogen Sæterbø sier det betyr svært mye å få prisen.