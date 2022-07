Molde videre til tredje runde

Molde tok seg torsdag trygt videre til tredje runde i kvalifiseringen til serieligaen i fotball. De slo svenske Elfsborg 2–1 borte.

Et drømmetreff fra Emil Breivik og en sylfrekk chip fra David Fofana forseglet avansementet. Molde hadde hele 4–1 å gå på etter det første oppgjøret på hjemmebane forrige uke. Da hjalp det lite for Elfsborg at de lenge skapte hodebry for romsdalingene.

Molde vant dermed 6–2 til sammen over Elfsborg etter begge kampene.

I tredje kvalifiseringsrunde til gruppespillet i conferenceligaen venter ungarske Kisvarda. De tok seg videre mot kasakhstanske Kairat tidligere torsdag.

Moldes hjemmekamp mot Kisvarda spilles 4. august. Bortekampen spilles 11. august.

(NTB)